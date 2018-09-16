Палестинский подросток умер после стычек с израильскими военными

Палестинский подросток скончался от ран, полученных ранее в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Он стал четвертым погибшим участником пятничных выступлений, которые продолжили пятимесячную череду протестных акций под общим названием "Великий марш возвращения".

"Сегодня в больнице скончался 16-летний палестинец от тяжелых ран, которые он получил в столкновениях с израильской армией в южной части сектора Газа", — сказал собеседник агентства.

Непосредственно в пятницу в стычках с израильтянами были убиты трое палестинцев, самому младшему из которых было 12 лет.

Аль-Кидра добавил, что с 30 марта, когда начался "марш возвращения", в стычках с израильтянами погибли 178 палестинцев, почти 20 тысяч были ранены.