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Подросток умер после стычек с израильскими военными
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Палестинский подросток умер после стычек с израильскими военными 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: AP Photo / Nasser Ishtayeh
Палестинский подросток скончался от ран, полученных ранее в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Он стал четвертым погибшим участником пятничных выступлений, которые продолжили пятимесячную череду протестных акций под общим названием "Великий марш возвращения".
"Сегодня в больнице скончался 16-летний палестинец от тяжелых ран, которые он получил в столкновениях с израильской армией в южной части сектора Газа", — сказал собеседник агентства.
Непосредственно в пятницу в стычках с израильтянами были убиты трое палестинцев, самому младшему из которых было 12 лет.
Аль-Кидра добавил, что с 30 марта, когда начался "марш возвращения", в стычках с израильтянами погибли 178 палестинцев, почти 20 тысяч были ранены.
Израильские военные сообщали, что в пятничных протестах участвовали 13 тысяч человек, которые жгли покрышки, швыряли бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства. Армия в ответ применяла спецсредства, открывала огонь на поражение и дважды атаковала позиции боевиков из правящего в анклаве движения ХАМАС, было сказано в сводке.
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