Оценены шансы России отразить удар США в Сирии

«Надо понимать, что вероятный противник прекрасно знает, сколько у нас зенитно-ракетных комплексов на данном направлении и уже давно расчертил на картах циркулем радиус их действия, — отмечает специалист. — В нашей сегодняшней действительности для гарантированного поражения одной крылатой ракеты необходимо не менее двух зенитных ракет. Число огневых средств поражения обороняющейся стороны должно минимум вдвое превосходить число крылатых ракет нападающего».

По словам эксперта, тесное взаимодействие сил ВМФ, ВКС и Сухопутных войск России может частично решить данную задачу, однако «ни одна сторона не обладает преимуществом над другой». «Мы не Ирак 1991-го и не Югославия 1999-го. У вероятного противника нет решающего перевеса. Только это их и останавливает», — сказал Коровин.

В августе Каспийская флотилия совместно с авиацией и береговыми средствами ПВО отработала маневр «Стена» для отражения массированного удара крылатых ракет.

Российскую авиабазу Хмеймим в Латакии (Сирия), являющуюся наиболее вероятной целью возможного удара США, охраняет система ПВО, состоящая из четырех рубежей. Дальние подступы защищает ЗРС С-400. Второй эшелон — морские комплексы С-300 «Форт», установленные на ракетных крейсерах «Маршал Устинов» и «Варяг», попеременно сменяющих друг друга в восточной части Средиземного моря, а также сирийские сухопутные ЗРК «Бук-М2Э». Третий рубеж — сирийские ЗРС С-125 «Печора-2М». Четвертый — российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», прикрывающие непосредственно аэродром и позиции С-400. Также к отражению воздушного нападения готовы истребители Су-30СМ и Су-35.