Борисов: Турция получит российские системы С-400 в установленный срок — в 2019 году

МОСКВА , 14 сентября. / ТАСС /. Турция не отказывается от приобретения российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», несмотря на угрозы со стороны США РФ исполнит контракт в срок — в 2019 году. Об этом сообщил журналистам российский вице-премьер Юрий Борисов.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что могут ввести санкции против любой страны, которая покупает у России комплексы С-400.

"Я думаю, что на ближайшее десятилетие у "Алмаз-Антея" (производит системы С-400) проблем с загрузкой не будет. Не только наши традиционные партнеры, но и, как вы знаете, страны НАТО — Турция, — вопреки всем угрозам со стороны Соединенных Штатов, не отказывается от этого контракта. В срок, в 2019 году, [ Анкара ] получит всю технику в соответствии с нашими контрактными обязательствами", — сказал Борисов.

Ранее военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ получили задачу в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию.

Турция стала вторым после Китая заказчиком системы С-400, о подписании контракта было официально объявлено в сентябре 2017 года. Первоначально планировалось, что системы будут переданы турецкой стороне в начале 2020 года. Позже стало известно, что по просьбе Анкары поставки будут ускорены.

Борисов отметил, что российские системы ПВО пользуются спросом во всем мире. «Мы действительно с гордостью можем сказать здесь, что являемся лидерами во всем мире», — подчеркнул вице-премьер, курирующий оборонно-промышленный комплекс. По его словам, речь идет не только о С-400 — «уникальные возможности „Панциря“, модернизированного „Бук— М3Э“, „Тунгуски“, ПЗРК (переносных зенитных ракетных комплексов) тоже пользуются спросом».

Борисов также добавил, что Россия завершит поставки зенитных ракетных систем С-400 в Китай в установленные контрактом сроки. «В установленном контрактом сроке», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В июле сообщалось о подписании акта приемки первого полкового комплекта С-400, доставку которого в Китай морским транспортом Россия завершила в мае. КНР стала первым зарубежным заказчиком этих систем ПВО и должна получить два полковых комплекта С-400.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии «стелс») и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.