Ещё
Полтора десятка иностранных самолетов-разведчиков заметили у границ России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полтора десятка иностранных самолетов-разведчиков заметили у границ России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российские ВКС на этой неделе пять раз поднимались на перехват иностранных самолетов.
Летчики российских ВКС пять раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили пять вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России», — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что нарушений воздушного пространства страны допущено не было.
Всего воздушную разведку у границ РФ за прошедшую неделю вели 15 иностранных летательных аппарата.
ТК «Звезда»: последние новости
В Сирии прошли съемки последствий «применения химоружия» Боевики обстреляли ряд населенных пунктов в Идлибе Сирия впервые за семь лет начала полностью обеспечивать себя нефтью и нефтепродуктами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия применила «лучшие в мире» стелс-ракеты191
Мексика отказалась от американских долларов13
Поклонская высказалась о потере поста141
Раскрылся смысл фразы Путина о действиях «отравителей»359
Россияне умирают от питьевой воды28
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение