Полтора десятка иностранных самолетов-разведчиков заметили у границ России

Российские ВКС на этой неделе пять раз поднимались на перехват иностранных самолетов.

Летчики российских ВКС пять раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ РФ . Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили пять вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России», — говорится в сообщении военного ведомства

Отмечается, что нарушений воздушного пространства страны допущено не было.

Всего воздушную разведку у границ РФ за прошедшую неделю вели 15 иностранных летательных аппарата.