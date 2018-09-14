Полтора десятка иностранных самолетов-разведчиков заметили у границ России 

Российские ВКС на этой неделе пять раз поднимались на перехват иностранных самолетов.
Летчики российских ВКС пять раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили пять вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России», — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что нарушений воздушного пространства страны допущено не было.
Всего воздушную разведку у границ РФ за прошедшую неделю вели 15 иностранных летательных аппарата.