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Главарь боевиков поведал об учениях с США в Сирии
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Главарь боевиков рассказал о совместных с морпехами США учениях на юге Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Учения морских пехотинцев США на юге Сирии являются «посланием» для России и Ирана, заявляет полевой командир группировки боевиков, участвующей в маневрах.
Командующий поддерживаемой Пентагоном группировки «Магавир ат-Таура» полковник Муханад аль-Талаа заявил, что восьмидневные учения ВС США в сирийской Танфе важны для ситуации в регионе.
«Эти учения имеют большое значение. Они усилили оборону района, улучшили боевые возможности и боевой дух военнослужащих», — сказал Талаа, передает Reuters.
Представитель США сказал, что учения были демонстрацией силы. Пентагон уведомлял об учениях Москву, чтобы предотвратить «недопонимание или усиление напряженности».
«Учения были проведены для укрепления наших возможностей и обеспечения готовности реагировать на любую угрозу нашим войскам районе наших операций», — заявил полковник Шон Райан.
По словам командующего оппозиционной группировки, его силы останутся в Ат-Танфе, «хотят этого русские и иранцы или нет».
Представители вооруженной оппозиции подтвердили, что в сентябре в Ат-Танф прибыли сотни морпехов США, чтобы примкнуть к силам гарнизона и участвовать в учениях.
Ранее СМИ сообщали, что более сотни морских пехотинцев США направлены в район Ат-Танф на юго-востоке Сирии, где расположена база антитеррористической коалиции.
Москва ранее уже выражала беспокойство ситуацией в Ат-Танфе. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США создали в этом районе одностороннюю зону безопасности, откуда периодически совершают вылазки боевики.
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