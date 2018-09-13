СМИ: ПВО Саудовской Аравии сбили запущенную мятежниками из Йемена баллистическую ракету

ТАСС , 13 сентября. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии перехватили в четверг баллистическую ракету, выпущенную из Йемена мятежниками— хуситами (сторонники движения «Ансар Аллах»). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, воздушная цель была уничтожена в небе над провинцией Наджран , расположенной на юге королевства. Есть ли разрушения и пострадавшие на земле, не уточняется. Как передавал телеканал Sky News Arabia, ранее в четверг при минометном обстреле Наджрана хуситами пострадала женщина.

Движение «Ансар Аллах» неоднократно сообщало о ракетных ударах по пограничным с Йеменом саудовским территориям, в частности городам Джизан и Наджран. При этом в Эр-Рияде каждый раз заявляли о перехвате воздушных целей системой ПВО. По данным альянса во главе с Саудовской Аравией, в общей сложности было сбито более 190 баллистических ракет хуситов.

Около недели назад саудовские ПВО сбили еще одну ракету над Наджраном. Сообщалось, что в результате падения обломков на земле пострадали около 37 человек.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с момента вторжения в страну в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.