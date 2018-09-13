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Yeni Akit (Турция): Россия показала С-400! ЕС испугался
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Yeni Akit (Турция): Россия показала С-400! ЕС испугался 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
На гигантских военных учениях, которые будут продолжаться до 17 сентября, Россия показала, на что она способна, задействовав в том числе ракеты С-400. Российская демонстрация силы вызвала беспокойство ЕС и НАТО.
Начатые Вооруженными силами России маневры, в которых принимает участие треть российской армии, будут проходить на пяти полигонах, находящихся на территории Дальневосточного региона России и в акватории Японского, Берингова, Охотского морей.
Целью учений, которыми руководит министр обороны России Сергей Шойгу, является отработка задач применения межвидовых войсковых группировок и совершенствование навыков сухопутных, воздушных, морских сил.
Крупнейшие маневры за последние 40 лет  В учениях «Восток-2018», которые станут крупнейшими маневрами России после проведенных в 1981 году во времена Советского Союза учений «Запад-81», принимают участие 300 тысяч военнослужащих, тысяча летательных аппаратов, 36 тысяч танков и других единиц военной техники, 80 кораблей и судов обеспечения.
На сцену вышли С-400  На учениях «Восток-2018» русские продемонстрировали возможности систем противовоздушной обороны С-300 и С-400.
НАТО и Европа обеспокоены
В заявлении НАТО по поводу этих маневров отмечалось: «Это показатель того, что Россия готовится к крупномасштабному конфликту».
Обеспокоенные российскими учениями НАТО и Европа резко выступают против покупки Турцией С-400 у России.
Турция, несмотря на все оказываемое на нее давление, получит С-400 в 2019 году.
ИноСМИ: последние новости
Sözcü (Турция): А если Асад не применит химическое оружие An-Nahar (Ливан): Нападет ли Россия на американскую базу Ат-Танфа? Washington Post (США): Турция упорно не желает отказываться от сделки с Россией, хотя США грозят отменить контракт на поставку F-35
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