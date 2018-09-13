СМИ назвали сроки начала поставок российских С‐400 в Турцию 

Анкара получит первую партию российских ракетных зенитных комплексов С-400 в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщило американское издание Washington Post со ссылкой не осведомленные источники.
Турция приобретет четыре дивизиона С-400 на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. Анкара не откажется от российского вооружения, несмотря на то, что Америка выступает против и угрожает ей санкциями. Недовольство Штатов российско-турецким сотрудничеством объясняется их желанием сбывать на турецкий рынок свои системы Patriot. По последней информации, Турция не против приобретать и американское вооружение, но отказываться от российского не собирается.
По мнению эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, выбор Турции в пользу российских С-400 обусловлен качеством российского вооружения. С-400 могут служить тридцать лет и являются лучшими комплексами на рынке ПВО и ПРО. Кроме того, сотрудничество с Россией в военной сфере дает ей свободу в военном отношении. Она сама, без помощи других стран сможет обеспечить защиту и суверенитет своих границ.