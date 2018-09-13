Бой за авиабазу Хмеймим: Русские падут смертью храбрых

Минобороны РФ сообщило, что в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур провинция Идлиб ) началась съемка видео с постановочной химической атакой, якобы осуществленной правительственными войсками САР. Об этом нашим военным рассказали местные жители. Согласно сценарию провокаторов, в указанном районе будут сброшены две бочки с ядом на основе хлора. Далее должны появиться «Белые каски», которые окажут помощь «пострадавшим» и возьмут пробы грунта для пущей достоверности.

За этой провокацией, с большой долей вероятности, стоят западные спецслужбы, поскольку к берегам Сирии уже стягиваются американские эсминцы и субмарины, с крылатыми ракетами на борту. Параллельно идет подготовка заокеанского общественного мнения о необходимости «справедливого возмездия».

В частности, председатель объединённого комитета начальников штабов, генерал Корпуса морпехов США Джозеф Данфорд рассказал журналистам, что Трамп знает о разных военных вариантах, разработанных Пентагоном на случай, если армия Асада решится применить против повстанцев отравляющие вещества. Он также поведал об «имеющихся» у американской военной разведки «многих доказательств», что сирийские военные готовы использовать химоружие в Идлибе.

Таким образом, предупреждение Москвы , заявленное с трибуны ООН , не возымело никакого действия. Как только в интернете появится постановочное видео «Белых касок», Америка, Великобритания Франция применят силу в отношении Сирии и, скорей всего, несравнимо в большем объеме, чем во время провальной ракетной атаки в апреле 2018 года.

После широко разрекламированного «анонса» Вашингтон сделает все, чтобы в очередной раз не сесть в лужу. Тем более что экспертное сообщество США считает, что ПВО армии Асада находится в крайне ослабленном состоянии, и вряд ли выдержит хорошо спланированный и мощный налет коалиции. Просто в прошлый раз били не туда и не так сильно. О русских в Сирии идет отдельный разговор, поскольку ВКС РФ вынуждены будет действовать опосредованно.

Конечно, наши военные в Сирии предпримут все меры, чтобы оказать необходимую поддержку противовоздушной обороне САР в защите от волчьей стаи «томагавков». Об это можно судить хотя бы по интенсивным совместным маневрам ВКС и ВМФ РФ в Средиземном море с 1 по 8 сентября 2018 года.

Кроме того, от эффективности американо-англо-французского удара или, напротив, от успеха сил ПВО Сирии и косвенно России зависит дальнейшее развитие ситуации в провинции Идлиб. И, в конечном счете, исход многолетней войны на Ближнем Востоке. Ставки как никогда велики, следовательно, можно ожидать всего, вплоть до непреднамеренного (или якобы случайного) удара даже по нашим противовоздушным системам на базе Хмеймим. Косвенно об этом 9 сентября предупредил портал The Wall Street Journal , ссылаясь на хорошо информированные источники. Издание сообщило, что Трамп допускает возможность американского воздушного нападения на российские и иранские силы в САР.

Конечно, ракетно-ядерная триада нашей страны охлаждает горячие головы заокеанских генералов и политиков. Но сегодня многие из них уверены, что политическое руководство России не пойдет на развязывание атомной войны из-за одного даже серьезного инцидента между ВСК РФ и ВВС США. Мол, проглотили же русские уничтожение турками 24 ноября 2015 года фронтового бомбардировщика Су-24, а также гибель в провинции Дейр-эз-Зор «вагнеровцев» под ударами коалиции.

Следовательно, далеко не факт, что Пентагон заранее оповестит Минобороны РФ по профессиональному каналу о месте и времени удара «Томагавками». Можно смело предположить, что на этот раз все будет серьезнее и опаснее. Поэтому крайне важно оценить силы России и США в Сирии, так как Пентагон наглеет только тогда, когда имеет многократное превосходство.

Отметим, что в Сирии американцы находятся в несравнимо более выгодном положении, чем войска РФ, которые в этом регионе располагают весьма ограниченными авиационными и ракетными возможностями. Дело в том, что исторически российская оборонная логистика ориентировалась на оборону своей страны. А американцы, в свою очередь, отработали до автоматизма схемы доставки военных грузов в любую точку мира и в неограниченных объемах. Что ни говори, а денег у них хватает, чтобы не только содержать повсеместно армейские базы, но и гонять при необходимости стаи транспортных самолетов.

Возможно, американцы в Сирии вели бы себя скромнее (во всяком случае, не угрожали нападением), если поблизости нес бы дежурство тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» при поддержке других кораблей ВМФ РФ. Однако единственный российский авианосец срочно и глубоко модернизируется, что свидетельствует, увы, о его технической отсталости.

По факту одиночным российским военно-воздушным активом в Сирии является авиабаза Хмеймим в Латакии — точнее самолеты, которые на ней базируются. По большому счету, корабли ВМФ РФ, находящиеся у берегов Сирии, вряд ли смогут оказать действенную поддержку, если, не дай бог, случится инцидент, как с преднамеренным нападением на наши ПВО и самолеты, так и со случайным ударом по ним.

По оценке Пентагона, российский авиационный контингент в Сирии состоит из 4-х Су-27СМ, 8-ми Су-30СМ, 4-х Су-35 и 8-ми Су-34. Есть еще несколько Миг-29 и стареньких Су-24М4. Им оказывает поддержку самолет ДЛРОиУ А-50У, который координирует вылеты и предупреждает русских летчиков о возможных атаках. Это не так много на фоне прифронтового авиационного парка ВВС США.

С американской стороны за этот регион отвечает Центральное командование США (CENTCOM), в распоряжении которого на Ближнем Востоке находится 10 типов самолетов и БПЛА. Это — F-15E Strike Eagle, A-10 Thunderbolt II, F/A-18 Super Hornets, B-1 Lancer, F-16 Fighting Falcon, B-52 Stratofortress, AV-8B Harrier II, F-22, MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper.

В последнее время в небе Сирии иногда «засвечивается» новейший истребитель F-35. Правда, вместе с другим «пятипоколенником» Raptor он погоды не делает, даже по признанию самых американцев. Зато, по числу вылетов в САР и в Ираке в 2014-2018 годах, наиболее востребованными оказались F-15E, A-10, F/A-18 и F-16 — настоящие «рабочие лошадки» ВВС США.

Эти самолеты базируются на авиабазах Ахмед эль-Джабер (Кувейт), Эль-Удейд (Катар), Эль-Дафра (ОАЭ), Эль Минхад (ОАЭ), Муваффак ас-Салти (Иордания), «Принц Хасан» (Иордания) плюс еще на нескольких аэродромах. Поблизости у берегов Сирии находится эскадра во главе с авианосцем « Гарри Трумэн » еще с 60 летательными аппаратами. Точное число боевых самолетов США в регионе неизвестно, но судя по спутниковым снимкам, речь идет, как минимум, о 300-350 единиц авиационной техники, из которой примерно 60% составляют истребители.

Таким образом, ВВС США обладают многократным превосходством над ВКС РФ в небе Сирии. Капитан Кэтлин Атанасофф, пресс-секретарь военно-воздушных Сил CENTCOM, предупредил, что имеющая в прямом распоряжении Центрального командования авиация «не отражает всю ударную мощность». Например, при острой необходимости американцы без труда смогут привлечь активы, принадлежащие партнерам по коалиции, или другим подразделениям армии США, таким как Сухопутные силы, Силы специальных операций и Корпус морской пехоты. Следовательно, в непреднамеренном конфликте на один наш истребитель янки легко выставят двадцать своих самолетов.

Даже если учесть, что находящиеся в распоряжении CENTCOM истребители относятся в основном к легким самолетам, тогда как новейшие русские «сушки» являются высокоманевренными тяжелыми машинами, обладающими более мощным вооружением, это, в сущности, не меняет расклада сил. Если случится воздушный бой, то русские летчики, увы, не выйдут из него победителями.

С другой стороны, в непреднамеренном и в скоротечном воздушном конфликте в Сирии многое будет зависеть от готовности к нему. Здесь у России надежда на ракеты «земля-воздух». Можно не сомневаться, ПВО «Панцирь-1» и дальнобойные ЗРК С-300ВМ и С-400 нанесут самолетам ВВС США значительный ущерб, если те окажутся на линии огня. Однако в Пентагоне осознают эту угрозу, поэтому, скорей всего, американцы предпримут первую атаку БПЛА MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper. Эти дроны должны взять на себя основной удар русских зенитных систем. Затем в образовавшееся во время перезарядки окно в бой ринутся «рабочие лошадки» вместе с истребителем завоевания превосходства F-22.

Справедливости ради, в США уверены, что прямое столкновение российских и американских (западных) боевых авиаций в небе Сирии имеет крайне малую вероятность, которая, однако, в нынешних условиях не стремится к нулю. Если ракетный удар коалиции по войскам Асада подкрепится неточным бомбометанием, может произойти все что угодно. На войне не редкость даже «дружеский огонь», а тут через прицелы друг на друга смотрят потенциальные противники. Случись что-то серьезное — каждая из сторон будет действовать в зависимости от ситуации, в первую очередь, защищая себя. Тогда и линия связи по координации военных действий может не помочь.

Очевидно, что CENTCOM регулярно просчитывает эту угрозу с тем, чтобы выйти победителям до того, как из Вашингтона и Москвы придут приказы о незамедлительном прекращении огня, кто бы ни был виноват. Наверняка, и ВКС РФ в Сирии готовы к самому неблагоприятному развитию событий. Остается надеяться, что на этот раз США не перейдут красную черту.

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