Учения «Восток-2018» демонстрируют, что любые угрозы в наш адрес бессмысленны — Коротченко

Реформы, которые проводились в ВС РФ в последние годы, выдвинули нашу армию на позицию одной из лучших в мире

«Эти учения носят, во-первых, комплексный характер. Они не обозначают конкретного вероятного противника. Вместе с тем мы показываем результат тех реформ, которые проходили в наших вооруженных силах за последние годы — сирийская операция, поступление новых видов оружия, возросший моральный дух российской армии, — все это сегодня выдвигает ВС России на позицию одной из лучших армий мира. И мы, проводя данные многосторонние учения, в том числе и с участием наших китайских партнеров, говорим, что любые форматы военного давления, любые угрозы в адрес нашей страны бессмысленны», — пояснил Коротченко.

Маневры «Восток-2018» проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана. Это крупнейшие за последние 37 лет военные учения в стране. Всего к ним привлечено около 300 тысяч военнослужащих РФ, более тысячи летательных аппаратов, около 36 тысяч танков, БТР и других машин, порядка 80 кораблей и судов обеспечения. На одном из этапов в маневрах принимают участие подразделения из Китая и Монголии.