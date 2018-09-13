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Раскрыт сценарий уничтожения Россией кораблей США в случае их агрессии в Сирии
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Раскрыт сценарий уничтожения Россией кораблей США в случае их агрессии в Сирии 

Аргументы Недели 24 минуты назад
Фото: Аргументы Недели
Армия РФ будет вынуждена ответить зеркально, если в ходе новой атаки США против Сирии в места расположения российских частей попадут американские ракеты. Об этом в разговоре с журналистами заявил отечественный военный эксперт Сергей Судаков.
Аналитик, ставший собеседником интернет-издания ФАН, отметил, что в случае агрессии со стороны Соединенных Штатов Россия нанесет удар при помощи «тройственного залпа». Данный сценарий предполагает запуск торпед в сторону американских субмарин. Наземные комплексы, в свою очередь, уничтожат вражеский надводный флот противокорабельными ракетами или крылатыми «Калибрами». Ранее в четверг сообщалось, что в министерстве обороны США призвали оказать поддержку организации «Белые каски», действующей в районах Сирии, которые контролируют группировки, противостоящие президенту страны Башару Асаду.
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