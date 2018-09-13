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Путин: Россия продолжит укреплять свои войска новейшим оружием
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Путин: Россия продолжит укреплять свои войска новейшим оружием 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Президент прибыл на полигон Цугон в Забайкалье на вертолёте. В четверг — основной день — к российским военнослужащим присоединились народно-освободительная армия Китая и вооруженные силы Монголии, отмечает "Газета.Ru".
На первом этапе танкисты и мотострелки захватили и уничтожили важные объекты условного противника. Для этого на реке в районе населённого пункта Цугол организовали переправу военной техники. Второй этап — это четыре тактических эпизода с боевой стрельбой и применением авиации.
Владимир Путин отметил высокий уровень подготовки наших соединений и выразил особую признательность военнослужащим Монголии и Китая.
"Наш долг перед нашей страной и Родиной в том, чтобы быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны, а, если потребуется, и поддержать союзников. Поэтому будем и дальше укреплять наши Вооруженные Силы, оснащать их оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество", — сказал Путин.
Только в этой тренировке приняли участие более 30 тысяч военных, из которых три тысячи — из Китая и Монголии, 7 тысяч единиц техники и 250 самолетов и вертолетов. Маневры «Восток-2018» продлятся до 17 сентября.
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