Ещё
США призвали авиакомпании не летать над Ираном из-за возможных пусков российских ракет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США призвали авиакомпании не летать над Ираном из-за возможных пусков российских ракет 

BFM.RU 25 минут назад
Управление гражданской авиации США предупредило американские авиакомпании о рисках при полетах в воздушном пространстве Ирана в связи с возможными пусками российских крылатых ракет из района Каспия по целям в Сирии, а также пусками иранских ракет. Ведомство выражает озабоченность по поводу военной деятельности в Тегеранском районе полетной информации, которая связана с конфликтом в Сирии», передает «Интерфакс».
«Эти действия включают, но не ограничиваются пусками российских крылатых ракет морского базирования через Иран по целям в Сирии из Каспийского моря», — говорится в уведомлении. При этом утверждается, что четыре российских крылатых ракеты упали на территории Ирана во время полета к цели в Сирии в октябре 2015 года. В обращении также отмечается, что из западной части Ирана могут наноситься ракетные удары по целям ИГИЛ в регионе, как это было в июне 2017 года.
Кроме того, управление гражданской авиации США указало на риски для американской гражданской авиации в связи с проведением Ираном испытаний баллистических ракет в пределах Тегеранского района полетной информации, а также возможным глушением иранской стороной системы глобального позиционирования GPS.
BFM.RU: последние новости
В сирийском Идлибе проходят съемки постановочной химатаки США отказались сотрудничать с Россией в Идлибе В Минобороны назвали дату начала инсценировки химатаки в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин нанес удар по фантазиям британцев434
Порошенко приготовился атаковать Россию178
Отказ Японии Путину, саботаж на МКС и другие события дня10
Украина решила превратить Крым в пустыню256
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина498
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
00:19
Москву резко накроют холода
Погода Новости Москвы
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
06:07
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко
В мире
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
00:19
Москвичей снесет ветром
Погода Новости Москвы
00:51
«Великого флотоводца» Порошенко подняли на смех
В мире Армия
00:36
Украина и ЕС: «Прошла любовь, остались слезы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение