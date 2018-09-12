США призвали авиакомпании не летать над Ираном из-за возможных пусков российских ракет

Управление гражданской авиации США предупредило американские авиакомпании о рисках при полетах в воздушном пространстве Ирана в связи с возможными пусками российских крылатых ракет из района Каспия по целям в Сирии , а также пусками иранских ракет. Ведомство выражает озабоченность по поводу военной деятельности в Тегеранском районе полетной информации, которая связана с конфликтом в Сирии», передает «Интерфакс»

«Эти действия включают, но не ограничиваются пусками российских крылатых ракет морского базирования через Иран по целям в Сирии из Каспийского моря», — говорится в уведомлении. При этом утверждается, что четыре российских крылатых ракеты упали на территории Ирана во время полета к цели в Сирии в октябре 2015 года. В обращении также отмечается, что из западной части Ирана могут наноситься ракетные удары по целям ИГИЛ в регионе, как это было в июне 2017 года.

Кроме того, управление гражданской авиации США указало на риски для американской гражданской авиации в связи с проведением Ираном испытаний баллистических ракет в пределах Тегеранского района полетной информации, а также возможным глушением иранской стороной системы глобального позиционирования GPS.