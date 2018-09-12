Антииранские санкции ударили по религиозному туризму Ирака

Москва , 12 сентября — «Вести. Экономика» Американские экономические санкции против Ирана сократили поток религиозных туристов в Ирак в начавшийся 11 сентября мусульманский священный месяц Мухаррам. Трудности для иранских паломников усугубляются еще и тем, что Багдад отклонил просьбу Тегерана об отмене визового сбора во время Мухаррама.

Мортеза Акыи, ответственный за религиозный туризм в Иране, объявил на прошлой неделе, что все паломники должны оплатить визовый сбор в размере $40 еще до поездки. Плата будет производится в иракских динарах, так как Ирак соблюдает введенные Вашингтоном 7 августа санкции (они, как известно, запрещают долларовые расчеты с Ираном), пишет в Al Monitor иракский журналист Аднан Абу Зиид.

Али Хусейн, владелец гостиницы в Кербеле, городе где внук Мухаммеда был убит в 680 г., уже фиксирует снижение количества иранских паломников.

“Мы традиционно ждем сотни тысяч гостей, которые каждый год проводят недели и месяцы в нашем городе. Однако налицо уменьшение потока паломников”, — говорит Хусейн.

[ВИДЕОВРЕЗКА] Перечисление проблемных участков в ближневосточном регионе уже переходит все разумные пределы. Но пока страны хотя бы создают видимость взаимного уважения. [/ВИДЕОВРЕЗКА] По его словам «политика лишает иракцев средств к существованию», так как «иранцы и жители Персидского залива составляют большинство религиозных туристов в шиитских городах».

Инвестор Али аль-Ясири отменил строительство отеля в известном своими святынями Вавилоне.

“На фоне непрекращающихся кризисов в Ираке и Иране и особенно после санкций против Ирана, предприятия религиозного туризма больше не приносят деньги”, — отмечает он.

По словам Саеба Абу Гонейма, президента Союза отельеров в Наджафе, «инвесторы опасаются, что санкции против Ирана принесут убытки сектору религиозного туризма Ирака.» По его оценке около 80% религиозных туристов в Ираке приезжают из Ирана.

“Из-за того, что священные города в Иране и Ираке находятся недалеко друг от друга, люди посещали их большими группами по разным религиозным поводам”, — объясняет он.

"Мы видим высокий уровень безработицы среди тех, кто ищет работу в гостиницах, ресторанах, магазинах одежды и тканей, а также среди водителей такси. Это заставляет людей менять профессию”, — отмечает Абу Гонейм.

Согласно статистическим данным в туристическом секторе Ирака прямо или косвенно занято почти 544 тыс. человек. Доходы от религиозного туризма составили более $100 млн в первую неделю Мухаррама в 2017 г.

По мнению экономистов американские санкции против Ирана больно ударят по иракской экономике и усилят давление на правительство в Багдаде.

Несмотря на скромную туристическую инфраструктуру в Ираке и отсутствие инвестиций, которые бы позволили превратить туристические объекты в прибыльный бизнес, в 1970-е и 1980-е годы или еще до блокады и войн, Ирак посещало огромное количество иностранных туристов.

По словам директора Dar al-Nahrain For Business Consulting Салама Смеймини «решение Ирака прекратить торговлю с Ираном в американской валюте и запретить перевод долларов в Иран негативно отразится на религиозном туризме».

Однако Тегеран не согласен с тем, что американские санкции повлияли на религиозные путешествия иранцев в Ирак. Около 2,4 млн паломников, как ожидается, въедут в Ирак через западную границу во время Арбаина, заявил в конце августа представитель министерства внутренних дел Ирана. В связи с этим иранские власти 14 августа обратились к Ираку с просьбой отменить визы для иранцев, посещающих соседнюю страну в мусульманский священный месяц. Однако Багдад ответил отказом.

Между тем, Ассоциация религиозного туризма в Кербеле недавно заявила о готовности рассмотреть вопрос об освобождении иранских паломников от 40-долларового визового сбора во время религиозных празднований, поскольку данная сумма непосильна для многих из них. Согласно данным Ассоциации, за последние несколько месяцев заполняемость 1000 гостиниц в Кербеле не превышала 10%.

По словам Махмуда аль-Зубайди, главы департамента туризма Министерства туризма и памятников древности Ирака, компромиссом мог бы стать визовый сбор в размере $10 для иностранных паломников.

“Однако из-за отсутствия координации между министерствами внутренних дел и иностранных дел и туристическими фирмами этот план так и остался на бумаге”, — заключил аль-Зубайди.