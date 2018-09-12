В Сирии снайпера разметало противотанковой ракетой

Инцидент случился на севере Латакии. Снайпер забирался на холм, чтобы занять позицию, когда сирийские войска выпустили в него управляемую противотанковую ракету. Момент попал на видеозапись.

В июле стало известно, что российские и сирийские войска начали активные бомбардировки боевиков. Позже было объявлено наступление правительственных сил в северной части Латакии. В случае успеха сирийская армия будут полностью контролировать границу с Турцией.