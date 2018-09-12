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В Сирии снайпера разметало противотанковой ракетой
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В Сирии снайпера разметало противотанковой ракетой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Сирии попал на видео момент уничтожения снайпера террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Об этом сообщает Al Masdar News.
Инцидент случился на севере Латакии. Снайпер забирался на холм, чтобы занять позицию, когда сирийские войска выпустили в него управляемую противотанковую ракету. Момент попал на видеозапись.
В июле стало известно, что российские и сирийские войска начали активные бомбардировки боевиков. Позже было объявлено наступление правительственных сил в северной части Латакии. В случае успеха сирийская армия будут полностью контролировать границу с Турцией.
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