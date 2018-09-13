Массированный удар по «противнику» нанесли ВКС России в ходе учений «Восток-2018»

В авиаударе на полигоне «Цугол» приняли участие самолеты Су-34, Су-30СМ и Су-24М.

В рамках масштабных учений «Восток-2018» на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае самолеты ВКС России нанесли массированный авиаудар по выдвигающейся колонне «противника».

В маневре приняли участие самолеты Су-34, Су-24М, а также Су-30СМ.

Всего в маневрах, которые проводятся на 18 полигонах Восточного военного округа задействовано около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин.