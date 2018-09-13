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Массированный удар по «противнику» нанесли ВКС России в ходе учений «Восток-2018»
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Массированный удар по «противнику» нанесли ВКС России в ходе учений «Восток-2018» 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В авиаударе на полигоне «Цугол» приняли участие самолеты Су-34, Су-30СМ и Су-24М.
В рамках масштабных учений «Восток-2018» на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае самолеты ВКС России нанесли массированный авиаудар по выдвигающейся колонне «противника».
В маневре приняли участие самолеты Су-34, Су-24М, а также Су-30СМ.
За маневрами «Восток-2018» на полигоне «Цугол» наблюдал президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Всего в маневрах, которые проводятся на 18 полигонах Восточного военного округа задействовано около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин.
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