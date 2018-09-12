США идентифицировали двух лиц из 55 останков американских военных, переданных из КНДР 

Вашингтон, 12 сентября /Синьхуа/ — В США идентифицировали останки двоих из 55 американских военных, которые прибыли из КНДР в июле этого года. Об этом сообщил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис.
Он заявил СМИ, что личность останков двух солдат была подтверждена согласно месту их обнаружения и имеющейся у американской стороны информации. Он не сообщил деталей, подчеркнув, что США продолжат идентификацию и проведут консультации с северокорейской стороной по возвращению останков еще большего числа американских военных.
Напомним, что 27 июля этого года размещенные в Республике Корея американские военнослужащие подтвердили, что КНДР вернула США останки 55 американских солдат, которые, согласно соответствующей информации, участвовали в Корейской войне. Те останки были доставлены на авиабазу «Осан» ВВС США в южнокорейской провинции Кенгидо, а после официальной церемонии передачи — на Гавайи.
Руководители США и КНДР 12 июня провели в Сингапуре встречу, на которой подписали совместное заявление об организации поисков останков погибших в Корейской войне американских военных и пропавших без вести солдат. КНДР также пообещала вернуть уже идентифицированные останки. Представители двух стран 15 июля в Пханмунджоме провели переговоры на уровне генералов, обсудили вопрос возвращения из КНДР останков американских военнослужащих. После этого Государственный департамент США распространил заявление, отметив, что стороны договорились восстановить работу по поискам останков американских военных, касающуюся более 5300 солдат. —0—