Ещё
США идентифицировали двух лиц из 55 останков американских военных, переданных из КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США идентифицировали двух лиц из 55 останков американских военных, переданных из КНДР 

ИА Синьхуа 17 минут назад
Вашингтон, 12 сентября /Синьхуа/ — В США идентифицировали останки двоих из 55 американских военных, которые прибыли из КНДР в июле этого года. Об этом сообщил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис.
Он заявил СМИ, что личность останков двух солдат была подтверждена согласно месту их обнаружения и имеющейся у американской стороны информации. Он не сообщил деталей, подчеркнув, что США продолжат идентификацию и проведут консультации с северокорейской стороной по возвращению останков еще большего числа американских военных.
Напомним, что 27 июля этого года размещенные в Республике Корея американские военнослужащие подтвердили, что КНДР вернула США останки 55 американских солдат, которые, согласно соответствующей информации, участвовали в Корейской войне. Те останки были доставлены на авиабазу «Осан» ВВС США в южнокорейской провинции Кенгидо, а после официальной церемонии передачи — на Гавайи.
Руководители США и КНДР 12 июня провели в Сингапуре встречу, на которой подписали совместное заявление об организации поисков останков погибших в Корейской войне американских военных и пропавших без вести солдат. КНДР также пообещала вернуть уже идентифицированные останки. Представители двух стран 15 июля в Пханмунджоме провели переговоры на уровне генералов, обсудили вопрос возвращения из КНДР останков американских военнослужащих. После этого Государственный департамент США распространил заявление, отметив, что стороны договорились восстановить работу по поискам останков американских военных, касающуюся более 5300 солдат. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
США обещают "быстро и надлежащим образом" отреагировать, если сирийское правительство применит химоружие Представитель КНР призвал урегулировать сирийскую проблему путем диалога Чжан Юся и Вэй Фэнхэ провели встречи и переговоры с министром обороны Ирана А.Хатами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей316
Норкин взбесил россиян590
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО99
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой27
Киев перебросил войска к границе с Россией551
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
00:24
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
Шоу-бизнес
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
00:38
Американцы открестились от саботажа на МКС
Наука и техника Технологии
02:38
Милиционеру-убийце отменили пожизненный приговор
Происшествия
06:53
Золотову предложили секунданта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение