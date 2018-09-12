США идентифицировали двух лиц из 55 останков американских военных, переданных из КНДР

Вашингтон, 12 сентября / Синьхуа / — В США идентифицировали останки двоих из 55 американских военных, которые прибыли из КНДР в июле этого года. Об этом сообщил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис.

Он заявил СМИ, что личность останков двух солдат была подтверждена согласно месту их обнаружения и имеющейся у американской стороны информации. Он не сообщил деталей, подчеркнув, что США продолжат идентификацию и проведут консультации с северокорейской стороной по возвращению останков еще большего числа американских военных.

Напомним, что 27 июля этого года размещенные в Республике Корея американские военнослужащие подтвердили, что КНДР вернула США останки 55 американских солдат, которые, согласно соответствующей информации, участвовали в Корейской войне. Те останки были доставлены на авиабазу «Осан» ВВС США в южнокорейской провинции Кенгидо, а после официальной церемонии передачи — на Гавайи.