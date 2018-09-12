США готовятся применить F-35 в Сирии

Соединенные Штаты готовятся применить в Сирии новейшие американские истребители F-35B Lightning II, называя их «высококлассным средством устрашения для любого противника», способным выполнить любую возложенную на него задачу.

Истребители F-35B Lightning II корпуса морской пехоты в данный момент являются единственными самолетами корабельного базирования на Ближнем Востоке, и, по мнению руководителей технических служб, новые самолеты готовы справиться с любой возложенной на них задачей на территории Сирии, Ирака или Афганистана , говорится в статье, опубликованной на сайте USNI News.

Несмотря на то, что F-35B никогда раньше не принимали участия боевых действиях, теперь они являются единственными истребителями, которые Корпус морской пехоты и ВМС США могут использовать на Ближнем Востоке для своих операций.

«Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать возможности наших новейших совершенных «стелс»-самолетов», — заявил пресс-секретарь Корпуса морской пехоты США в Пентагоне капитан Кристофер Харрисон.

По его словам, F-35B способны выполнить любую миссию, которая может быть возложена на них Центральным командованием США, одновременно являясь высококлассным средством устрашения для любого противника.

Харрисон утверждает, что эти самолеты оснащены программным обеспечением Block 3F, которое обеспечивает «полную боеспособность», позволяющее полностью задействовать линии передачи данных и увеличить потенциал доставки оружия.

Способность F-35 работать на оспариваемых территориях, включая зоны A2/AD с ограниченным или запрещенным доступом (A2/AD), в которые не могут проникнуть устаревшие истребители, обеспечивает большую гибкость, чем любая другая истребительная платформа, считает Харрисон.

В материале отмечается, что борьба за Сирию для вооруженных сил США оказалась намного сложнее, чем операции в Афганистане и Ираке, где американские ВВС имели бесспорное превосходство воздухе.

Так, сирийское правительство имеет собственные самолеты, специализирующиеся на противовоздушной обороне, а также наземные системы ПВО. Кроме того, российские войска и другие игроки в регионе затрудняют усилия Соединенных Штатов по обеспечению контроля над воздушным пространством с целью поддержки сил «партнеров» на земле, говорится в статье.