Из-за российских С-400 Пентагон хочет расширить присутствие в Греции

По данным американской газеты, обсуждается расширение масштаба операций на греческой территории за счет использования расположенных в этой стране баз ВВС и ВМС США. При этом нет предложений размещать американские войска и технику в Греции на постоянной основе, а более частое использование военных объектов в этой стране не рассматривается Вашингтоном в качестве замены или возмещения авиабазы Инджирлик в Турции, уверяют источники The Wall Street Journal.

По словам источника издания, и Вашингтон, и Афины имеют основания для беспокойства по поводу планов входящей в состав НАТО Турции, а благоприятный климат Греции позволяет проводить военно-воздушные учения круглый год.