Из-за российских С-400 Пентагон хочет расширить присутствие в Греции 

США хотят увеличить свое военное присутствие в Греции из-за намерения Турции закупить российские зенитные ракетные системы С-400. Пентагон уже ведет соответствующие переговоры с Афинами, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным американской газеты, обсуждается расширение масштаба операций на греческой территории за счет использования расположенных в этой стране баз ВВС и ВМС США. При этом нет предложений размещать американские войска и технику в Греции на постоянной основе, а более частое использование военных объектов в этой стране не рассматривается Вашингтоном в качестве замены или возмещения авиабазы Инджирлик в Турции, уверяют источники The Wall Street Journal.
По словам источника издания, и Вашингтон, и Афины имеют основания для беспокойства по поводу планов входящей в состав НАТО Турции, а благоприятный климат Греции позволяет проводить военно-воздушные учения круглый год.
В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. В сентябре 2017 года в РФ подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. В середине июня военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ поставлена задача в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию. Вашингтон предупредил Анкару, что в случае приобретения у России С-400 США могут отказать Турции в продаже истребителей F-35.