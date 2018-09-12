Ещё
Из-за российских С-400 Пентагон хочет расширить присутствие в Греции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Норкин взбесил россиян
Норкин взбесил россиян

Из-за российских С-400 Пентагон хочет расширить присутствие в Греции 

BFM.RU + ещё 2 30 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
США хотят увеличить свое военное присутствие в Греции из-за намерения Турции закупить российские зенитные ракетные системы С-400. Пентагон уже ведет соответствующие переговоры с Афинами, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным американской газеты, обсуждается расширение масштаба операций на греческой территории за счет использования расположенных в этой стране баз ВВС и ВМС США. При этом нет предложений размещать американские войска и технику в Греции на постоянной основе, а более частое использование военных объектов в этой стране не рассматривается Вашингтоном в качестве замены или возмещения авиабазы Инджирлик в Турции, уверяют источники The Wall Street Journal.
По словам источника издания, и Вашингтон, и Афины имеют основания для беспокойства по поводу планов входящей в состав НАТО Турции, а благоприятный климат Греции позволяет проводить военно-воздушные учения круглый год.
В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. В сентябре 2017 года в РФ подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. В середине июня военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ поставлена задача в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию. Вашингтон предупредил Анкару, что в случае приобретения у России С-400 США могут отказать Турции в продаже истребителей F-35.
BFM.RU: последние новости
Россия назвала дату возможной инсценировки химатаки в Сирии. Поверит ли Запад Москве? США отказались сотрудничать с Россией в Идлибе В Идлибе начались постановочные съемки химатаки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Десятилетия оккупации Украиной»: в ОБСЕ рассказали о Крыме187
«Я только с русскими помирился»168
Моисееву предсказали скорую смерть26
Норкин взбесил россиян99
Золотову предложили секунданта276
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
02:38
Милиционеру-убийце отменили пожизненный приговор
Происшествия
06:53
Золотову предложили секунданта
Общество
04:58
«Десятилетия оккупации Украиной»: в ОБСЕ рассказали о Крыме
В мире Политика
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение