На «Востоке-2018» применят проверенные в Сирии комплексы борьбы с дронами

Ведомство отмечает, что новейшие средства борьбы с беспилотниками способны дистанционно посадить низколетящие летательные аппараты. Эти комплексы поступили на вооружение подразделений войск радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в 2018 году.

"Новейшие российские радиоэлектронные комплексы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами «Силок-01» и «Житель» впервые будут применяться на масштабных маневрах «Восток-2018», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Силок» способен обнаруживать беспилотники в автоматическом режиме, самостоятельно определять их координаты и появления на различных диапазонах рабочих частот. «Житель» способен засечь и подавить разведывательную аппаратуру беспилотника на любой высоте при любых диапазонах частот.

"Оба комплекса успешно зарекомендовали себя в Сирийской Арабской Республике", — подчеркнули в Минобороны.