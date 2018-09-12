Ещё
На «Востоке-2018» применят проверенные в Сирии комплексы борьбы с дронами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На «Востоке-2018» применят проверенные в Сирии комплексы борьбы с дронами 

РИА Новости 45 минут назад
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Хорошо зарекомендовавшие себя в Сирии радиоэлектронные средства по борьбе с беспилотниками применят на маневрах «Восток-2018», сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Ведомство отмечает, что новейшие средства борьбы с беспилотниками способны дистанционно посадить низколетящие летательные аппараты. Эти комплексы поступили на вооружение подразделений войск радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в 2018 году.
"Новейшие российские радиоэлектронные комплексы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами «Силок-01» и «Житель» впервые будут применяться на масштабных маневрах «Восток-2018», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Силок» способен обнаруживать беспилотники в автоматическом режиме, самостоятельно определять их координаты и появления на различных диапазонах рабочих частот. «Житель» способен засечь и подавить разведывательную аппаратуру беспилотника на любой высоте при любых диапазонах частот.
"Оба комплекса успешно зарекомендовали себя в Сирийской Арабской Республике", — подчеркнули в Минобороны.
Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.
Последние новости
"Это катастрофа, а выиграл Путин". Европу напугала угроза с севера США предупреждают Россию о готовности к прямому столкновению Кадыров: глава Росгвардии поступил как настоящий мужчина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин вмешался в конфликт Тимати и Нурмагомедова24
Моисееву предсказали скорую смерть17
США не допустили новый Ту-214ОН к наблюдательным полетам294
Украинца выгнали из студии российского ток-шоу748
Госдеп обвинил Россию в дискредитации «Белых касок»92
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение