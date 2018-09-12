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Шойгу прибыл в Забайкалье, где проходят маневры «Восток-2018»
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Шойгу прибыл в Забайкалье, где проходят маневры «Восток-2018» 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЧИТА, 12 сен — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Восточного военного округа в район проведения маневров войск «Восток-2018» в Забайкалье.
"Глава военного ведомства проинспектирует действия штабов на одном из полигонов, а также заслушает доклады руководящего состава Восточного и Центрального военные округов, а также главнокомандующих и командующих видами и родами войск о ходе маневров", — сообщили в Минобороны.
Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.
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