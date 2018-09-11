Российские военные приступили к крупнейшим учениям последних 40 лет

Российская армия начала крупнейшие в истории учения «Восток-2018». В маневрах, предусматривающих отработку наступательных и оборонительных операций, примут участие 300 тыс. военнослужащих и 36 тыс. единиц бронетехники и машин.