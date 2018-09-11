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Российские военные приступили к крупнейшим учениям последних 40 лет
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Российские военные приступили к крупнейшим учениям последних 40 лет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская армия начала крупнейшие в истории учения «Восток-2018». В маневрах, предусматривающих отработку наступательных и оборонительных операций, примут участие 300 тыс. военнослужащих и 36 тыс. единиц бронетехники и машин.
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