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Российские военные приступили к крупнейшим учениям последних 40 лет
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Российские военные приступили к крупнейшим учениям последних 40 лет
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
Российская армия начала крупнейшие в истории учения «Восток-2018». В маневрах, предусматривающих отработку наступательных и оборонительных операций, примут участие 300 тыс. военнослужащих и 36 тыс. единиц бронетехники и машин.
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