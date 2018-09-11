Ещё
Сирийские военные нашли тайник с оружием боевиков в провинции Эль-Кунейтра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийские военные нашли тайник с оружием боевиков в провинции Эль-Кунейтра 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Правительственные войска продолжают осмотр освобожденных территорий.
Подразделения Сирийской арабской армии при обследовании освобожденных городов и населенных пунктов в провинции Эль-Кунейтра обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, которые оставили боевики.
В частности, были найдены средние и тяжелые пулеметы, противотанковые ракеты, снайперские винтовки. Кроме того, были обнаружены медицинские материалы.
Сирийская армия продолжает обследовать освобожденные пункты для ликвидации самодельных взрывных устройств, передает ФАН.
Вечерняя Москва: последние новости
Минобороны РФ: Съемки постановочной химатаки проходят в Идлибе Франция заявила о готовности нанести удар по Сирии Доктор, который не хотел убивать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель в опасности. Новый политический скандал в Германии79
Таксист напал на девушку, а она оказалась Шакрухом66
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей783
«Юанями отдашь»: Путин пошутил над Си Цзиньпинем120
Любовница родила Петросяну ребенка73
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение