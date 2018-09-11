Сирийские военные нашли тайник с оружием боевиков в провинции Эль-Кунейтра

Правительственные войска продолжают осмотр освобожденных территорий.

Подразделения Сирийской арабской армии при обследовании освобожденных городов и населенных пунктов в провинции Эль-Кунейтра обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, которые оставили боевики.

В частности, были найдены средние и тяжелые пулеметы, противотанковые ракеты, снайперские винтовки. Кроме того, были обнаружены медицинские материалы.

Сирийская армия продолжает обследовать освобожденные пункты для ликвидации самодельных взрывных устройств, передает ФАН.