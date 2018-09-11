Военные инженеры организовали полевое водообеспечение войск, задействованных в манёврах «Восток-2018»

В этих целях на девяти полигонах ВВО оборудованы пункты добычи и очистки воды производительностью свыше 500 кубических метров в сутки.

Военнослужащие подразделений водообеспечения инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации в интересах войск, задействованных в манёврах «Восток-2018», обеспечивают добычу, очистку и консервирование воды с использованием новейших технологий.

В этих целях на девяти полигонах Восточного военного округа в районах размещения войск (сил) с применением передвижных буровых установок ПБУ-100, бурильно-ударных машин БУМ-2, станций комплексной очистки воды СКО-10 и мобильного комплекса консервирования воды МККВ-1000 оборудованы пункты добычи и очистки воды производительностью свыше 500 кубических метров в сутки.

Новейшее оборудование для добычи и очистки воды, стоящее на вооружении инженерных войск, широко применялось в Сирийской Арабской Республике для обеспечения питьевой водой группировок войск и гражданского населения.