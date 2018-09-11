Зачем Россия пригласила в Сибирь 3500 вооруженных китайцев

России начинаются учения «Восток-2018», самые масштабные за 38 лет (с 1981 года, когда это был еще СССР).

В маневрах, которые продлятся неделю, участвует 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч единиц бронетехники, более тысячи самолетов и вертолетов и почти сотня боевых кораблей. В последних в истории стратегических маневрах Советской Армии, «Запад-81», количество личного состава было в три раза меньше.

В военных играх участвуют также формирования армий Китая Монголии . Одних только китайских военнослужащих в Россию приехало 3500 единиц.

Белоруссии, Казахстана, Последний по времени раз Россия участвовала в международных маневрах в октябре 2017 года, когда боевое взаимодействие полировали вооруженные силы стран ОДКБ — Армении Кыргызстана , России и Таджикистана

Перед этим, в сентябре того же года, прошли масштабные российско-белорусские маневры «Запад-2017».

Бороться и искать

Не надо гадать и выискивать, против кого направлены эти маневры — потому что любые маневры с участием России и Китая направлены не «против» кого-то, а на укрепление обороны своих территорий от любого агрессора, настаивает кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов.

Не ищите черную кошку в темной комнате. Российские, китайские и монгольские армии отрабатывают взаимодействие в условиях крупномасштабного конфликта с общим противником. Кто это противник — дело второстепенное, потому что взаимопонимание армиям трех стран понадобится независимо оттого, под каким флагом будет выступать их общий противник, — сказал он «Ридусу»

Участие 3500 китайских солдат в этих учениях — совершенно рутинное для маневров в Азиатско-тихоокеанском регионе явление, добавляет он.

Не ищите в присутствии китайцев на наших полигонах двойное дно. ВС РФ и НОАК всегда направляют свои контингенты на учения друг друга. Пару лет назад китайцы пригласили на проводимые у себя маневры целую российскую дивизию, и никто не думал заподозрить россиян в попытках пошпионить на поднебесных полигонах, — напоминает эксперт. Болевой опыт

И российским, и китайским, и даже монгольским военным в равной степени важно отработать опыт, полученный россиянами в Сирии, потому что российская армия — единственная из этой тройки, у кого есть именно боевой, а не учебный опыт применения имеющихся в их арсеналах систем вооружений, продолжает Усвяцов.

Военные операции в Сирии выявили не только сильные стороны, но и многие болевые точки российских Вооруженных Сил — как в военном планировании, так и в тактических вопросах. В частности, это касается использования крылатых ракет «Калибр», точечного уничтожения объектов противника и др., — рассказал он.

Территориальная привязка к «востоку» на этих маневрах совершенно ничего не значит, их главная задача — поделиться опытом использования военной техники и тактических наработок с союзниками России, у которых такого опыта нет, соглашается главный редактор журнала ВПК «Оборона России» Ирина Кирина.

Россия применяла в Сирии высокоточное оружие, но там нас сковывали небольшие расстояния от старта до цели. На Дальневосточных же полигонах есть возможность поупражняться в стрельбах теми же «Калибрами» на расстояниях, многократно превышающих те, которые предлагает ближневосточный театр военных действий, — сказала она «Ридусу».

Поскольку Россия воспринимает Китай как партнера, то вполне естественно, что она хочет поделиться своим опытом с ближайшим союзником, добавляет Кирина.

Одновременно мы покажем китайцам достижения нашей боевой техники и продемонстрируем ее превосходство в реальном бою и то, как она работает в иных географических и климатических условиях, чем сирийские, — говорит она. Счастьем поделись с другим

Китайская и монгольская армия с удовольствием переймут российский боевой опыт, если России готова им поделиться, говорит военный эксперт Сергей Ищенко

Интересен это опыт в первую очередь потому, что российская армия его наработала в, по сути, контр-террористических операциях, каковыми являются военные действия в Сирии. А такой тип войны подразумевает применение снайперов, танков, беспилотников, маневрирования в городских условиях и т. д. Мы же не говорим о том, что Китай готовится к Третьей мировой. В Пекине понимают, что локальные войны более вероятны, а такие войны носят именно антитеррористический характер, — сказал он «Ридусу».

Да и в принципе, любой опыт, накопленный одной армией, всегда интересен другой армии, даже для такой искушенной боях, как монгольская. Российские Вооруженные Силы в самом деле многому научились за время войны в Сирии, а скрыть такие знания от генштабов других стран в современном мире все равно невозможно. Так что лучше поделиться добровольно.