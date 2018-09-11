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Ростуризм приветствует идею об упрощении визового режима для граждан Турции
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Ростуризм приветствует идею об упрощении визового режима для граждан Турции 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму приветствует возможное упрощение визового режима для отдельных категорий турецких граждан, так как это приведет к увеличению въездного турпотока в РФ, заявил РИА Новости руководитель ведомства Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России к переговорам об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий турецких граждан.
"Мы приветствуем любые меры, которые направлены на упрощение визовых процедур. Как показывает опыт, это сразу приводит к увеличению въездного туристского потока в нашу страну. Причем такое увеличение бывает сразу на 25-30%", — прокомментировал ситуацию Сафонов.
Он подчеркнул, что подобные решения должны приниматься Министерством иностранных дел РФ исходя из необходимости национальной безопасности.
"Мы не можем прогнозировать решений, которые будут приниматься соответствующими министерствами и ведомствами, но определенная работа активно ведется, в том числе и с турецкими партнерами", — сказал собеседник агентства.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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