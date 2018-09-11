Ростуризм приветствует идею об упрощении визового режима для граждан Турции

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России к переговорам об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий турецких граждан.

"Мы приветствуем любые меры, которые направлены на упрощение визовых процедур. Как показывает опыт, это сразу приводит к увеличению въездного туристского потока в нашу страну. Причем такое увеличение бывает сразу на 25-30%", — прокомментировал ситуацию Сафонов.

Он подчеркнул, что подобные решения должны приниматься Министерством иностранных дел РФ исходя из необходимости национальной безопасности.

"Мы не можем прогнозировать решений, которые будут приниматься соответствующими министерствами и ведомствами, но определенная работа активно ведется, в том числе и с турецкими партнерами", — сказал собеседник агентства.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.