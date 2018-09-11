Видео: Стартовали крупнейшие военно-морские учения «Восток 2018»

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны 11 сентября. На трехминутной видеозаписи, опубликованной на странице военного ведомства в Facebook, демонстрируется военная техника, в частности, танки, БМП, вертолеты, самолеты, системы ПВО.

Всего в учениях примут участие почти 300 тыс. военнослужащих, силы Северного флота, соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации ВКС. Также задействуют более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Кроме того, к учениям привлекут военных из Китая и Монголии.

Цель учений заключается в том, чтобы проверить готовность органов военного управления перегруппировать войск и взаимодействовать между сухопутными группировками и флотом. Также командование получит практику и усовершенствует навыки в управлении войсками.

Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщила, что президент США Дональд Трамп готов нанести удар по российским и иранским военным в Сирии, если президент Башар Асад использует хлорин в ходе атаки повстанцев в провинции Идлиб.

Эти разговоры происходят несмотря на то, что Сирия при посреднических усилиях России добровольно отказалась от химического оружия, которым она располагала. Это подтверждает даже Международная организация по запрету химоружия, которая сообщила, что последняя партия вывезена из страны для уничтожения еще в 2014 году.

По мнению эксперта Константина Сивкова, американские власти через публикации в СМИ предупреждают Россию о готовности к прямому военному столкновению в Сирии, однако на сегодняшний день такой вариант развития событий маловероятен.

При этом собеседник агентства не исключил возможности ответного удара со стороны РФ. По мнению эксперта, при таком сценарии Россия может пойти на ракетный удар по американским авианосцам, однако организовать такую операцию было бы достаточно трудно.