Ещё
В России стартовали самые масштабные за 40 лет военные учения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России стартовали самые масштабные за 40 лет военные учения 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ранее заявил, что «Восток-2018» — крупнейшее мероприятие по подготовке отечественных Вооруженных сил, организованное со времен советских общевойсковых учений «Запад-81». «Восток-2018» не имеет аналогов по пространственному размаху — задействованы полигоны и базы от Северного Ледовитого до Тихого океана. Войска в ходе подготовки совершили переходы на 7 тыс. км, а корабли прошли около 4 тыс. км по морю.
В ходе маневров войска будут отрабатывать нанесение массированных авиаударов, борьбу с крылатыми ракетами, оборонительные, наступательные и рейдовые действия. Корабли Тихоокеанского флота выйдут в море и будут отражать удары с воздуха, уничтожать корабельные группировки условного противника и противостоять высадке врага на сушу. Самолеты и ударные вертолеты ВКС России нанесут ракетно-бомбовые удары по полевым и воздушным мишеням.
"Восток-2018" не имеет аналогов — задействованы полигоны и базы от Северного Ледовитого до Тихого океана
Наиболее динамичные боевые действия разыграются на полигоне Цугол в Бурятии, где как раз примут участие китайские и монгольские военнослужащие. В ходе розыгрыша тактических эпизодов спланировано широкое применение робототехники и беспилотников, высадка воздушных десантов и действия мобильной бригады.
Стоит отметить, что учения «Восток-2018» проходят в крайне непростое время. Это связано с растущей напряженностью в Сирии, где США планируют атаковать позиции сирийских военных, обвинив предварительно Дамаск в организации «химатаки». Вчера российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии назвал конкретный населенный пункт, в котором несколько съемочных групп ближневосточных телеканалов снимают постановочное видео.
"В населенном пункте Джиср-Эш-Шугур в провинции Идлиб уже идут съемки такой постановочной провокации. Сценарий предусматривает постановочные сцены «оказания помощи» жителям активистами «Белых касок» после якобы применения сирийской армией так называемых «бочковых авиабомб» с отравляющими веществами. Для «натуральности» съемок и оперативного сбора «белокасочниками» проб грунта утром боевиками были доставлены две емкости с отравляющим веществом на основе хлора", — рассказали российские военные.
Напомним, ранее после подобной провокации президент США Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке аэродрома Эш-Шайрат, используемого сирийскими военными. Якобы именно с этого аэродрома поднимались в небо самолеты, распыляющие химическое оружие.
Позднее российским журналистам удалось найти мальчика, сыгравшего главную роль в постановочном видео. На нем ему якобы промывают глаза после ожогов химическим оружием. Совершенно здоровые мальчик и его отец признались, что их попросили изобразить на камеру страдания.
Так что, хоть учения «Восток-2018» — исключительно плановое мероприятие боевой учебы, то есть давно запланированное, пришлись они ко двору.
Москва продемонстрирует всему миру и в том числе Западу, что наши военные готовы к отстаиванию своих интересов.
Российская Газета: последние новости
Российскую группировку в Сирии назвали серьезной угрозой для агрессоров Путин ответил Эрдогану на предложение о перемирии в Идлибе Крым и Сирия обсудили открытие прямого морского сообщения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинян поручил за два часа обезоружить охрану олигархов386
Украинца выгнали из студии российского ток-шоу722
Поклонская пошла против депутатов209
Таксист напал на девушку, а она оказалась Шакрухом125
«Химатака» в Идлибе и другие события дня76
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение