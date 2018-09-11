В России стартовали самые масштабные за 40 лет военные учения

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ранее заявил, что «Восток-2018» — крупнейшее мероприятие по подготовке отечественных Вооруженных сил, организованное со времен советских общевойсковых учений «Запад-81». «Восток-2018» не имеет аналогов по пространственному размаху — задействованы полигоны и базы от Северного Ледовитого до Тихого океана. Войска в ходе подготовки совершили переходы на 7 тыс. км, а корабли прошли около 4 тыс. км по морю.

В ходе маневров войска будут отрабатывать нанесение массированных авиаударов, борьбу с крылатыми ракетами, оборонительные, наступательные и рейдовые действия. Корабли Тихоокеанского флота выйдут в море и будут отражать удары с воздуха, уничтожать корабельные группировки условного противника и противостоять высадке врага на сушу. Самолеты и ударные вертолеты ВКС России нанесут ракетно-бомбовые удары по полевым и воздушным мишеням.

"Восток-2018" не имеет аналогов — задействованы полигоны и базы от Северного Ледовитого до Тихого океана

Наиболее динамичные боевые действия разыграются на полигоне Цугол в Бурятии, где как раз примут участие китайские и монгольские военнослужащие. В ходе розыгрыша тактических эпизодов спланировано широкое применение робототехники и беспилотников, высадка воздушных десантов и действия мобильной бригады.

Стоит отметить, что учения «Восток-2018» проходят в крайне непростое время. Это связано с растущей напряженностью в Сирии, где США планируют атаковать позиции сирийских военных, обвинив предварительно Дамаск в организации «химатаки». Вчера российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии назвал конкретный населенный пункт, в котором несколько съемочных групп ближневосточных телеканалов снимают постановочное видео.

"В населенном пункте Джиср-Эш-Шугур в провинции Идлиб уже идут съемки такой постановочной провокации. Сценарий предусматривает постановочные сцены «оказания помощи» жителям активистами «Белых касок» после якобы применения сирийской армией так называемых «бочковых авиабомб» с отравляющими веществами. Для «натуральности» съемок и оперативного сбора «белокасочниками» проб грунта утром боевиками были доставлены две емкости с отравляющим веществом на основе хлора", — рассказали российские военные.

Напомним, ранее после подобной провокации президент США Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке аэродрома Эш-Шайрат, используемого сирийскими военными. Якобы именно с этого аэродрома поднимались в небо самолеты, распыляющие химическое оружие.

Позднее российским журналистам удалось найти мальчика, сыгравшего главную роль в постановочном видео. На нем ему якобы промывают глаза после ожогов химическим оружием. Совершенно здоровые мальчик и его отец признались, что их попросили изобразить на камеру страдания.

Так что, хоть учения «Восток-2018» — исключительно плановое мероприятие боевой учебы, то есть давно запланированное, пришлись они ко двору.

Москва продемонстрирует всему миру и в том числе Западу, что наши военные готовы к отстаиванию своих интересов.