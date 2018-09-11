В рамках маневров «Восток-2018» из Самары в Забайкалье переброшена бригада управления 2-й армии ЦВО

Всего в маневрах примут участие около 1 тысячи военнослужащих и свыше 300 единиц техники бригады управления Самарского объединения.

Бригада управления (связи) 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в рамках маневров войск (сил) «Восток-2018» переброшена из Самары Забайкальский край на расстояние свыше 5 тысяч километров.

Всего в маневрах примут участие около 1 тысячи военнослужащих и свыше 300 единиц техники бригады управления Самарского объединения.

В период с 11 по 17 сентября с.г. в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры войск (сил) «Восток-2018».

К ним привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы (войска) Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Всего в маневрах принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.