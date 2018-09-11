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Представители ВВС Китайской народной республики примут участие в маневрах войск (сил) «Восток-2018»
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Представители ВВС Китайской народной республики примут участие в маневрах войск (сил) «Восток-2018» 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолеты и вертолеты перебазированы и находятся на оперативных аэродромах Восточного военного округа и будут задействованы в основном этапе розыгрыша совместных практических действий ВС РФ и НОАК.
30 летательных аппаратов (24 вертолета и 6 самолетов) военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая примут участие в манёврах войск (сил) «Восток-2018».
Винтокрылые машины ВВС КНР представлены шестью вертолетами Ми-171 которые закуплены в России, девятью вертолетами Z-9 и таким же количеством вертолетов Z-19.
Самолеты и вертолеты перебазированы и находятся на оперативных аэродромах Восточного военного округа и будут задействованы в основном этапе розыгрыша совместных практических действий Вооруженных Сил Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая, который пройдет 13 сентября 2018 года на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае.
В период с 11 по 17 сентября с.г. в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры войск (сил) «Восток-2018».
К ним привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы (войска) Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Всего в маневрах принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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