Масштабная перегруппировка войск в рамках маневров «Восток-2018» завершена 

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Масштабная перегруппировка и оперативное развертывание войск Восточного и Центрального военных округов, соединений Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил в рамках подготовки к маневрам «Восток-2018» завершены, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Воинские части и соединения 5-й, 29-й, 35-й и 36-й общевойсковых армий, 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, 2-й и 41-й общевойсковых армий, 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, дальней и военно— транспортной авиации Воздушно-космических сил осуществили перегруппировку и перебазирование на полигоны и оперативные аэродромы Восточного военного округа. Войска приступили к выполнению учебно-боевых задач", — сказали в военном ведомстве.