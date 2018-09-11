Китайские военные прилетели на учения на вертолётах, закупленных в России

В Забайкалье приземлились по девять вертолётов Z-9 и Z-19, а также шесть винтокрылых машин Ми-171, которые для китайской армии закупили в России

Самолеты и вертолеты ждут своего часа на аэродромах Восточного военного округа. Их задействую в основном этапе розыгрыша совместных практических действий Вооруженных Сил России и армии Китая, который пройдет 13 сентября 2018 года на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае.

Сегодня в стране начались крупнейшие военные учения «Восток-2018». В них примет участие около 300 тысяч военных, более 1 тысяси самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.