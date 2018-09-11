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Помпео в годовщину терактов 11 сентября отметил роль дипломатии в борьбе с терроризмом
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Помпео в годовщину терактов 11 сентября отметил роль дипломатии в борьбе с терроризмом 

ТАСС 11 сентября 2018
ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Дипломатия играет центральную роль в борьбе против терроризма и способствует стабильности и свободе по всему миру. Такое утверждение содержится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, распространенном в понедельник в преддверии очередной годовщины терактов 11 сентября 2001 года.
Шеф американской дипломатии напомнил, что в этот день в США вспоминают и жертв атаки на американское диппредставительство США в ливийском городе Бенгази в 2012 году, в результате которой были убиты четверо американских дипломатов, в том числе посол США. «То, что в результате 9/11 погибли люди стольких национальностей, а также атака в Ливии, напоминают нам о том, что терроризм — это глобальная проблема, для решения которой требуются усилия всех суверенных государств. Дипломатия играет центральную роль в борьбе против терроризма, она дает возможность противостоять экстремизму и способствовать стабильности и свободе по всему миру», — отметил Помпео.
Во вторник в Нью-Йорке состоятся мероприятия по случаю 17-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. В этот день 19 террористов из группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.
В результате терактов погибли 2977 человек.
11 сентября 2012 года при нападении в Бенгази на дипломатическое представительство США погибли посол Кристофер Стивенс и еще трое американцев. В причастности к атаке подозревают боевиков связанной с «Аль-Каидой» ультрарадикальной салафитской группировки «Ансар аш-Шариа» ("Сторонники шариата"), которая внесена Вашингтоном в списки террористических организаций.
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