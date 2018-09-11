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Глава Никарагуа готов встретиться с Трампом в ООН
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Глава Никарагуа готов встретиться с Трампом в ООН 

РИА Новости + ещё 1 11 сентября 2018
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом на предстоящей Генассамблее ООН.
"Я считаю необходимым диалог с такой мировой державой как США, я говорю это не только от лица Никарагуа, но и от лица Латинской Америки", — заявил Ортега в интервью телеканалу France 24.
Он добавил, что Генеральная ассамблея «может предоставить такую возможность».
Вместе с тем Ортега обвинил США в планировании переворота в его стране. Он заявил, что ЦРУ готовило и финансировало военные группировки в попытке свергнуть его с поста президента и не исключил возможности военного вмешательства США.
"Все возможно, когда речь идет о США", — заявил никарагуанский лидер.
Ранее Ортега уже заявлял, что имеет достаточно доказательств финансирования США волны насилия в Никарагуа.
Антиправительственные протесты в Никарагуа идут с апреля после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны. Число погибших в ходе протестов в Никарагуа достигло 448 человек.
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