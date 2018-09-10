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Джихадисты накрыли аэропорт Хамы градом ракет
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Джихадисты накрыли аэропорт Хамы градом ракет 

News.ru 2 часа назад
Повстанцы-джихадисты начали агрессивное наступление на военный аэропорт в мухафазе Хама, в Сирии. Сообщается, что боевики произвели несколько ракетных залпов по территории воздушной гавани.
Наступление стало ответом на военную операцию Сирийской Арабской армии в районе границ с мухафазой Идлиб. Боевики также выпустили ракеты по позициям САА в Маане и Арцахе. Взрыв в этих населенных пунктах можно было услышать от города Хама.
В настоящее время САА атакует позиции боевиков у городов Аль-Латамина и Кафр Зита, сообщает Al-Masdar.
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