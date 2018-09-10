Джихадисты накрыли аэропорт Хамы градом ракет

Повстанцы-джихадисты начали агрессивное наступление на военный аэропорт в мухафазе Хама, в Сирии . Сообщается, что боевики произвели несколько ракетных залпов по территории воздушной гавани.

Наступление стало ответом на военную операцию Сирийской Арабской армии в районе границ с мухафазой Идлиб. Боевики также выпустили ракеты по позициям САА в Маане и Арцахе. Взрыв в этих населенных пунктах можно было услышать от города Хама.

В настоящее время САА атакует позиции боевиков у городов Аль-Латамина и Кафр Зита, сообщает Al-Masdar.