В Минобороны Армении заявили о намерении отправить гуманитарную помощь в Сирию

Министерство обороны Армении заявило о намерении отправить гуманитарную помощь и гражданских специалистов в Сирию

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря армянского министерства Арцруна Ованнисяна.

По его словам, в группу, которая будет командирована в Сирию, войдут врачи и инженеры.

«Там будут профессионалы, которые в основном помогут этническим армянам, которые проживают в Алеппо. И вообще будем помогать мирному населению», — заявил он.

В пресс-службе добавили, что гуманитарная миссия Армении в САР — это результат договорённости двух стран.

Ранее ФАН сообщал, что Россия оказала гуманитарную помощь жителям населённого пункта Аль-Азам на западе Хомса.