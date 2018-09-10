В ООН заявили о катастрофе в Идлибе

ООН призвала предотвратить в Идлибе «худшую гуманитарную катастрофу» XXI века

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок призвал найти решение проблемы в сирийской провинции Идлиб таким образом, чтобы предотвратить ее превращение в самую серьезную гуманитарную катастрофу современности. Об этом сообщило в понедельник агентство AFP.

"Должны быть такие пути решения проблемы, чтобы в течение следующих нескольких месяцев Идлиб не превратился в худшую гуманитарную катастрофу XXI века с самыми многочисленными человеческими жертвами", — сказал Лоукок.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии , который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. По данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Восстановление Дамаском контроля над провинцией по сути станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.

Как сообщили 25 августа в Минобороны РФ, боевики при активном участии британских спецслужб готовят инсценировку применения правительственными силами химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб. Провокация должна послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии, отметили в ведомстве.