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В ООН заявили о катастрофе в Идлибе
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ООН призвала предотвратить в Идлибе «худшую гуманитарную катастрофу» XXI века 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок призвал найти решение проблемы в сирийской провинции Идлиб таким образом, чтобы предотвратить ее превращение в самую серьезную гуманитарную катастрофу современности. Об этом сообщило в понедельник агентство AFP.
"Должны быть такие пути решения проблемы, чтобы в течение следующих нескольких месяцев Идлиб не превратился в худшую гуманитарную катастрофу XXI века с самыми многочисленными человеческими жертвами", — сказал Лоукок.
Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. По данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Восстановление Дамаском контроля над провинцией по сути станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.
Как сообщили 25 августа в Минобороны РФ, боевики при активном участии британских спецслужб готовят инсценировку применения правительственными силами химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб. Провокация должна послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии, отметили в ведомстве.
Участники состоявшегося 7 сентября в Тегеране третьего саммита России, Ирана и Турции одобрили комплекс мер по дальнейшему урегулированию в Сирии, уделив особое внимание ситуации в Идлибе. В декларации, принятой по итогам переговоров президента Ирана Хасана Роухани, главы российского государства Владимира Путина и их турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, высказано намерение трех стран продолжать взаимодействие вплоть до полного искоренения террористов и стабилизации ситуации в Сирии. Как подчеркнул на итоговой пресс-конференции российский лидер, изгнание боевиков из Идлиба является "главной задачей на данном этапе".
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