Российский контингент в Сирии сочли за угрозу

Российскую группировку в Сирии назвали серьезной угрозой для агрессоров

К такому выводу пришли аналитики военного издания Military Watch.

"Для того чтобы российский военно-морской контингент в Сирии имел возможность сдерживать западные флоты, он должен будет опираться на поддержку со стороны авиации и ракетных систем, действующих с сирийской территории, а в некоторых случаях и из России", — отмечает издание.

В частности, истребители для завоевания превосходства в воздухе Су-35, Су-30СМ и Су-27СМ имеют значительные преимущества по сравнению с самолетами США в скорости, рабочей высоте, дальности действия и маневренности. Истребители-бомбардировщики Су-34 способны наносить удары дальнобойными противокорабельными ракетами на значительном удалении от побережья Сирии. На помощь им могут прийти дальние бомбардировщики и истребители МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом "Кинжал".

Современные российские системы ПВО способны не только лишить вражеские самолеты доступа в сирийское воздушное пространство, но и атаковать их далеко за пределами границ Сирии как над Средиземным морем, так и над территорией соседних государств.

"Один комплекс С-400 способен поражать до 80 целей одновременно, причем эта оружейная система может эффективно ликвидировать любую известную формацию атакующих боевых самолетов в течение чуть более минуты даже на предельной дальности. Они не имеют себе равных среди мировых систем ПВО", — отмечает издание.

Кроме того, в Сирии были развернуты дополнительные контингенты С-300ВМ и "Панцирь". Другим элементом сдерживания агрессии являются российские системы РЭБ. Кроме известных систем "Красуха-БМ" и "Леер-3" в Сирии находится вертолет Ми-8МТПР-1, который предназначен для ослепления вражеских боевых самолетов и ракет на расстоянии до 400 километров. Вертолет оснащен системой радиоэлектронной борьбы "Рычаг-АВ" — одним из самых мощных в мире комплексов РЭБ.