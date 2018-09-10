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Российский контингент в Сирии сочли за угрозу
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Российскую группировку в Сирии назвали серьезной угрозой для агрессоров 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: РИА Новости
К такому выводу пришли аналитики военного издания Military Watch.
"Для того чтобы российский военно-морской контингент в Сирии имел возможность сдерживать западные флоты, он должен будет опираться на поддержку со стороны авиации и ракетных систем, действующих с сирийской территории, а в некоторых случаях и из России", — отмечает издание.
В частности, истребители для завоевания превосходства в воздухе Су-35, Су-30СМ и Су-27СМ имеют значительные преимущества по сравнению с самолетами США в скорости, рабочей высоте, дальности действия и маневренности. Истребители-бомбардировщики Су-34 способны наносить удары дальнобойными противокорабельными ракетами на значительном удалении от побережья Сирии. На помощь им могут прийти дальние бомбардировщики и истребители МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом "Кинжал".
Современные российские системы ПВО способны не только лишить вражеские самолеты доступа в сирийское воздушное пространство, но и атаковать их далеко за пределами границ Сирии как над Средиземным морем, так и над территорией соседних государств.
"Один комплекс С-400 способен поражать до 80 целей одновременно, причем эта оружейная система может эффективно ликвидировать любую известную формацию атакующих боевых самолетов в течение чуть более минуты даже на предельной дальности. Они не имеют себе равных среди мировых систем ПВО", — отмечает издание.
Кроме того, в Сирии были развернуты дополнительные контингенты С-300ВМ и "Панцирь". Другим элементом сдерживания агрессии являются российские системы РЭБ. Кроме известных систем "Красуха-БМ" и "Леер-3" в Сирии находится вертолет Ми-8МТПР-1, который предназначен для ослепления вражеских боевых самолетов и ракет на расстоянии до 400 километров. Вертолет оснащен системой радиоэлектронной борьбы "Рычаг-АВ" — одним из самых мощных в мире комплексов РЭБ.
"В результате атака Западного блока, если она произойдет, скорее всего, будет ограничена символическим ударом по примеру апреля 2018 года", — считают аналитики.
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