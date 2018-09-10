Перелеты в Турцию из Орска планируется возобновить в 2019 году

"В перспективе на следующий год — организация перевозок на южные направления, в Турцию", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что перевозки в Турцию из Орска осуществлялись с 2009 по 2012 годы, после чего были свернуты по решению выполнявших их авиакомпаний.

Также по данным пресс-службы авиапредприятия, с 1 октября планируется запуск дополнительных рейсов по направлению Москва — Орск — Москва, которые будет осуществлять авиакомпания «Ямал».

"В настоящее время на предприятии идет подготовительная работа к созданию акционерного общества, в котором аэропорт города Орска будет филиалом, что позволит расширить возможности по привлечению инвестиций для развития и реконструкции аэропортов", — отмечается в сообщении.

Сейчас из международного аэропорта в Орске осуществляются полеты по местным маршрутам в Оренбург и в поселок Светлый, а также ежедневные рейсы в Москву. На его территории действует учебно-тренировочная база Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и базируется эскадрилья самолетов авиалайнеров малой гражданской авиации «Даймонд DA40».