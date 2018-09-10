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Иран представит новый истребитель на следующей неделе
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Иран представит новый истребитель на следующей неделе 

ProComp.info 3 часа назад
19 августа. PROCOMP.INFO — Иран представит новый истребитель на следующей неделе и продолжит развивать ракетный потенциал в качестве главного приоритета, заявил министр обороны в субботу, игнорируя новые санкции США, направленные на сдерживание ракетной программы Тегерана и регионального влияния.
Военно-морской флот Ирана также объявил в субботу, что он впервые установил на одном из своих военных кораблей систему оборонительного вооружения, поскольку напряженность растет с американскими военными в Персидском заливе.
Президент США Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты в мае из соглашения между Ираном и мировыми державами от 2015 года, которое обусловило ядерную деятельность Тегерана в обмен на освобождение от санкций.
Трамп сказал, что сделка была глубоко ошибочной, поскольку она не сдерживала иранскую программу баллистических ракет или не поддерживала поддержку посредников в конфликтах в Сирии, Ираке и Йемене.
Иран отклонил любые прямые переговоры с Вашингтоном для решения вопросов, поднятых Трампом.
«Нашим главным приоритетом является развитие ракетной программы. Мы находимся в хорошем положении в этой области, но нам нужно ее развивать», — цитирует в субботу агентство Fars слова бригадного генерала Амира Хатами.
«Мы представим самолет на национальный день оборонной промышленности, и люди увидят, как он летает, и оборудование, предназначенное для него», — добавил Хатами. Иран празднует Национальный день оборонной промышленности 22 августа.
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