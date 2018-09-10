Иран показал новый истребитель собственного производства

21 августа. PROCOMP.INFO — Иран показал свой первый истребитель «Kowsar» собственного производства на оборонном шоу. Президент Хасан Рухани , по-видимому, сам проверял готовность самолета, поскольку его заметили сидящим в кабине.

Истребитель четвертого поколения может похвастаться «передовой авионикой» и многоцелевым радаром, сообщает информационное агентство «Тасним». Передовой самолет, который будет выпускаться в двух модификациях — с одной кабиной и двумя кабинами — и будет использоваться для выполнения задач воздушной поддержки, а также для обучения пилотов, сообщает Irna.

Самолет был представлен в среду на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, а также растущего конфликта Тегерана с Вашингтоном.

Обращаясь к военным чиновникам в Тегеране во вторник, Рухани подчеркнул, что военная мощь страны предназначена для обороны и против любого враждебного шага.

«Мы должны готовиться к борьбе с военными державами, которые хотят захватить нашу территорию и наши ресурсы», — сказал Рухани в прямом эфире на государственном телевидении во вторник.

«Почему США не нападают на нас? Из-за нашей власти, потому что она знает последствия», — добавил иранский президент.