ВМФ Ирана впервые установил на одном из своих военных кораблей систему оборонительного вооружения

18 августа. PROCOMP.INFO — Военно-морской флот Ирана впервые установил на одном из своих военных кораблей систему оборонительного вооружения, поскольку напряженность растет с американскими военными в Персидском заливе, сообщил глава иранского военно-морского флота.

Иранская революционная гвардия подтвердила ранее в этом месяце, что она провела военные учения в Персидском заливе, заявив, что они были направлены на «противодействие возможным угрозам» со стороны врагов.

Центральное командование Вооружённых сил США подтвердило, что наблюдалось усиление иранской военно-морской активности, простирающейся до Ормузского пролива, стратегического водного пути для поставок нефти, который Революционная гвардия угрожала перекрыть.

Иран был в ярости из-за решения президента США Дональда Трампа выйти из международного соглашения по ядерной программе Ирана и вновь ввести санкции в отношении Тегерана.

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади подтвердил, что «береговые и морские испытания системы „Каманд“ малой дальности обороны были успешно завершены, и в скором времени система будет установлена на второй корабль», — сообщает информационное агентство Tasnim.

Не имея возможности импортировать много оружия из-за международных санкций и эмбарго на поставки оружия, Иран разработал крупную отечественную оружейную промышленность для достижения самообеспеченности в производстве военной техники и часто сообщает о развитии оружия, которое, по его словам, сопоставимо с передовыми западными системами.