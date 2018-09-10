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Иран планирует увеличить мощности баллистических и крылатых ракет
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Иран планирует увеличить мощности баллистических и крылатых ракет 

ProComp.info + ещё 1 3 часа назад
1 сентября. PROCOMP.INFO — Иран планирует увеличить свои баллистические и крылатые ракеты, а также приобрести истребители и подводные лодки нового поколения, сообщает иранское государственное информационное агентство Ирна со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны.
Иран заявляет, что его Ракетная программа носит исключительно оборонительный характер и не подлежит обсуждению, как того требуют Соединенные Штаты и европейские страны. Тегеран заявляет, что его планы по разработке ракет не связаны с ядерным соглашением 2015 года с мировыми державами.
«Увеличение числа баллистических и крылатых ракет и приобретение новых истребителей нового поколения, а также тяжелых и дальних кораблей и подводных лодок с различными возможностями вооружения являются одними из новых планов министерства», — сообщил заместитель министра обороны Ирана Мохаммад Ахади, передает Ирна.
Обращаясь к находящимся в Тегеране иностранным военным атташе, Ахади заявил, что международные санкции не смогли помешать развитию иранской военной промышленности.
«У нас есть необходимая инфраструктура, и мы должны заниматься исследованиями и разработками, одновременно модернизировать и обновлять оборонную промышленность, опираясь на очень высокий научный потенциал страны и десятки тысяч выпускников технических и инженерных специальностей», — сказал Ахади.
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