Иран планирует увеличить мощности баллистических и крылатых ракет

Иран заявляет, что его Ракетная программа носит исключительно оборонительный характер и не подлежит обсуждению, как того требуют Соединенные Штаты и европейские страны. Тегеран заявляет, что его планы по разработке ракет не связаны с ядерным соглашением 2015 года с мировыми державами.

«Увеличение числа баллистических и крылатых ракет и приобретение новых истребителей нового поколения, а также тяжелых и дальних кораблей и подводных лодок с различными возможностями вооружения являются одними из новых планов министерства», — сообщил заместитель министра обороны Ирана Мохаммад Ахади, передает Ирна.

Обращаясь к находящимся в Тегеране иностранным военным атташе, Ахади заявил, что международные санкции не смогли помешать развитию иранской военной промышленности.

«У нас есть необходимая инфраструктура, и мы должны заниматься исследованиями и разработками, одновременно модернизировать и обновлять оборонную промышленность, опираясь на очень высокий научный потенциал страны и десятки тысяч выпускников технических и инженерных специальностей», — сказал Ахади.