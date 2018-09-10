Россия увеличила число военных сил возле берегов Сирии 

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Турция обвинила Дональда Трампа в нападении на лиру

Депутаты Иордании хотят прекратить договор с Израилем об оккупации Иерусалима

Йеменские дети протестуют против Саудовской агрессии после трагедии с авиаударом по школьному автобусу