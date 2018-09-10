28 августа. PROCOMP.INFO — Россия увеличила число военных сил возле берегов Сирии. В числе сил находится 10 боевых кораблей и пару подводных лодок.
За все время участия России в борьбе с терроризмом в Сирии — это самая масштабная группировка сил, сообщает РБК ссылаясь на министерство обороны РФ.
В данный момент возле берегов Сирии присутствуют корабли Балтийского, северного и черноморского флота.
Ранее «PROCOMP.INFO» писали, что Соединённые Штаты Америки ударят по Сирии, если Башар Асад вновь «воспользуется» химоружием в Сирии.