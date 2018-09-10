Россия проведет крупнейшие военные учения с 1981 года

28 августа. PROCOMP.INFO — Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия в следующем месяце проведет свои крупнейшие военные учения.

Учения, получившие название «Восток-2018», пройдут в центральных и восточных российских военных округах, сообщили в информагентствах.

Министр также сказал, что в тренировке примут участие около 300 000 военнослужащих, более 1000 военных самолетов, два военно-морских флота России и все его воздушно-десантные подразделения.

Военные учения будут самыми большими с 1981 года, добавил Шойгу.

Не было ясно, как долго продлятся учения.

Учения проходят на фоне напряженности между Москвой и НАТО , которая регулярно проводит военные учения, хотя и находится вблизи западных границ России.

Страны НАТО, в основном состоящие из западноевропейских стран, в последние годы значительно увеличили свою военную деятельность вблизи западных границ России.

Россия, воспринимая эту деятельность как угрозу безопасности, провела несколько военных учений для обеспечения готовности, и страны НАТО затем указали на эти учения как признаки того, что у России есть агрессивные намерения.

НАТО разорвали связи с Россией и впоследствии увеличили свое военное присутствие в Балтийском регионе после интеграции Крымского полуострова с Россией в 2014 году.