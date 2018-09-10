США вернули с небес на землю: у России есть все шансы обогнать США в исконно американской отрасли (Тоутяо, Китай)

XXI век стал веком информационной войны, процесс информатизации коснулась даже этой области. Раньше всего на строительство информатизации и применение электронного оружия внимание обратили США . В ходе войны в Персидском заливе они применяли электромагнитное оружие подавления, выводя из строя иракские комплексы ПВО. В сирийской войне, где США мерились силами с Россией , незаметно, но действенно применялось электронное оружие.

Как сообщил отставной офицер сирийской армии, с сентября 2017 по май 2018 российскими военными в Сирии применялись электронные средства подавления. Им удалось вывести из строя часть средств связи и электронного оборудования американцев, которые попытались принять ответные меры, не возымевшие значительного результата. «Российские средства электронного подавления такие же опасные, как их бомбы».

Электронная война — часть любой современной войны, можно даже сказать, что это самая значимая ее часть. В войне в заливе США первым делом задействовали электронное оборудование, чтобы скрыть прицельные удары своей авиации. Добыв информацию о противнике с помощью электронного оборудования и спецслужб, США знали о местонахождении и передвижениях иракских сил и могли развернуть пропаганду, направленную на их деморализацию.

Большинство иракского вооружения было советским, не приспособленным к противостоянию радиопомехам, а, следовательно, по мнению многих, не пригодным для применения в условиях электронной войны. К тому же, в отличие от США, где уже использовались микросхемы, в России все ещё применялись огромные радиолампы.

Однако Россия все-таки смогла проявить себя и в электронной, и в интернет-войне. В этой стране стали уделять внимание информатизации и во время восстановления экономики, прошло совместное испытание средств информатизации армии, «комплекта солдата будущего». Несмотря на то, что задействованные в ходе испытаний подразделения показали высокие результаты в общем умении вести бой и в умении применять информационные средства, экономика страны еще не окрепла на столько, чтобы поддержать внедрение данного оборудования. Однако окончательно на «ратнике» крест не поставили.

Этими комплектами снабдили небольшую часть участвовавших в Сирийской войне подразделений. Каждому выдали персональный компьютер для использования в боевых условиях, систему связи, работающую по принципу самоорганизующихся сетей, информатизированную систему защиты и т.д. Кроме того, полночастотное подавление антиправительственных войск осуществлялось с помощью электронных средств, перевозимых на машинах и стационарных коммуникационных станций. Эти устройства могли нарушить работу приборов, определяющих местоположение с помощью GPS, высокочастотных приборов связи, и даже могли подслушивать переговоры американских солдат, производимые по их средствам связи. Раньше армия США гордилась своим электронным оборудованием, теперь же их атакуют их же оружием. Интересно было бы знать их мнение на этот счет.