Американские самолеты применили фосфорные боеприпасы в Сирии

8 сентября два американских самолета F-15 нанесли удар по сирийскому Хаджину с применением запрещенных Женевской конвенцией фосфорных зажигательных боеприпасов. Об этом рассказал глава российского Центра по примирению в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко

«В провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов», — цитирует Савченко РИА «Новости»

Сообщается, что в результате фосфорного удара в регионе начались сильные пожары. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Владимир Савченко также сообщил о росте числа нарушений режима тишины со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

Напомним, 4 сентября российские самолеты Су-34 и Су-35С нанесли удары по объектам боевиков в провинции Идлиб. Целью атаки были склады террористов с хранящимися там беспилотниками.

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