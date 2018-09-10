Американские F-15 нанесли удар фосфорными боеприпасами в Сирии

Американские самолеты нанесли удар фосфорными боеприпасами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор . Как сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии, атака была совершена 8 сентября, сообщает "ТВ Центр"

Американские самолеты нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимира Савченко.

"В провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов", — сказал он.

По его словам, в результате ударов произошли сильные пожары. Савченко также отметил, что данные о жертвах и пострадавших уточняются. Глава ЦПВС напомнил, что применение боеприпасов с белым фосфором запрещено дополнительным протоколом женевской конвенции 1949 года.