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Американские F-15 нанесли удар фосфорными боеприпасами в Сирии
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Американские F-15 нанесли удар фосфорными боеприпасами в Сирии 

Газета.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Москва24
Американские самолеты нанесли удар фосфорными боеприпасами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии, атака была совершена 8 сентября, сообщает "ТВ Центр".
Американские самолеты нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимира Савченко.
"В провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов", — сказал он.
По его словам, в результате ударов произошли сильные пожары. Савченко также отметил, что данные о жертвах и пострадавших уточняются. Глава ЦПВС напомнил, что применение боеприпасов с белым фосфором запрещено дополнительным протоколом женевской конвенции 1949 года.
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