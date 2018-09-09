ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами в провинции Дейр эз-Зор

Два самолёта ВВС США 8 сентября нанесли удары фосфорными боеприпасами по сирийской провинции Дейр эз-Зор, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко

«В провинции Дейр эз-Зор 8 сентября двумя самолётами F-15 американской авиации нанесены удары по населённому пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов», — приводит его слова РИА Новости

Савченко отметил, что в результате ударов возникли сильные пожары, данные о жертвах и пострадавших уточняются. Он также напомнил, что применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.