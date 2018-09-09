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ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами в провинции Дейр эз-Зор
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ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами в провинции Дейр эз-Зор 

RT на русском + ещё 2 10 часов назад
Фото: dp.ru
Два самолёта ВВС США 8 сентября нанесли удары фосфорными боеприпасами по сирийской провинции Дейр эз-Зор, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко.
«В провинции Дейр эз-Зор 8 сентября двумя самолётами F-15 американской авиации нанесены удары по населённому пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов», — приводит его слова РИА Новости.
Савченко отметил, что в результате ударов возникли сильные пожары, данные о жертвах и пострадавших уточняются. Он также напомнил, что применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.
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