СМИ: США перебросили в Сирию дополнительные войска

Более 100 морских пехотинцев были передислоцированы в Эт-Танф на юго-востоке страны после того, как Москва дважды предупредила Вашингтон о готовящихся в этом районе ударах по террористам ДАИШ (террористическая группировка, запрещена в РФ ).

По мнению журналистов телеканала Fox News , таким образом США пытаются направить России послание не использовать свои войска вблизи базы, находящейся на сирийской территории без каких-либо правовых оснований. При этом представитель Центрального командования США Уильям Урбан заявил, что «США не хотят конфронтации с Россией, правительством Сирии или любой другой группой, которая может оказывать поддержку Сирии в гражданской войне», но готовы защищать неких своих «партнеров».

Напомним, в Эт-Танфе помимо американских солдат также базируются военные из Великобритании и Норвегии, и представители спецслужб Иордании. Этот форпост рассматривается как учебная база западных союзников, где проводится обучение и оснащение отрядов так называемой «вооруженной сирийской оппозиции».