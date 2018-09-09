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СМИ: США перебросили в Сирию дополнительные войска
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СМИ: США перебросили в Сирию дополнительные войска 

Российская Газета + ещё 20 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Более 100 морских пехотинцев были передислоцированы в Эт-Танф на юго-востоке страны после того, как Москва дважды предупредила Вашингтон о готовящихся в этом районе ударах по террористам ДАИШ (террористическая группировка, запрещена в РФ).
По мнению журналистов телеканала Fox News, таким образом США пытаются направить России послание не использовать свои войска вблизи базы, находящейся на сирийской территории без каких-либо правовых оснований. При этом представитель Центрального командования США Уильям Урбан заявил, что «США не хотят конфронтации с Россией, правительством Сирии или любой другой группой, которая может оказывать поддержку Сирии в гражданской войне», но готовы защищать неких своих «партнеров».
Напомним, в Эт-Танфе помимо американских солдат также базируются военные из Великобритании и Норвегии, и представители спецслужб Иордании. Этот форпост рассматривается как учебная база западных союзников, где проводится обучение и оснащение отрядов так называемой «вооруженной сирийской оппозиции».
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